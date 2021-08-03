5 أشقاء يصورون شابًا عاريًا لزواجه عرفيًا من شقيقتهم

رُتب لواء مزيفة كشفت الجريمة..

حصلت "الدستور" علي نص محضر الضبط، حول اتهام 3 أشقاء وآخران، بهتك عرض مالك "محمصة" وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وإرغامه على تحرير إيصالات أمانة لإطلاق سراحه بمنطقة النزهة.

تفاصيل كشف جريمة تعذيب شخص في النزهة

وجاء في محضر ضبط المتهمين والمحرر بمعرفة معاون مباحث قسم شرطة النزهة: "إنه أثناء مرور قوة لتفقد حالة الأمن وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون شاهدنا أحد الأشخاص داخل إحدى السيارات ماركة جيب شيروكي فضي اللون، بسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم لنا بطاقة رقم قومي باسمه "ا. م" مواليد 1982 بدون عمل ومقيم النزهة ورخصة تسيير السيارة، باسم" م. ا" - منتهية وبتفتيش السيارة قبل اصطحابه لقسم الشرطة عثر بداخلها على كتافات شرطة رتبة اللواء كما عثر بحوزته على ثلاثة هواتف محمولة، من فحصهم عثر بداخل أحدهم على عدة مقاطع وفيديوهات لشخص بدون ملابس يتعرض للضرب والتعذيب و مصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسم".

وأضاف محضر الضبط: "بمناقشته عن تلك المقاطع ومحاصرته بالأسئلة أقر لنا بأن ذلك الشخص يدعى "ع. ف" وقام بالاشتراك مع آخرين أحدهما يدعي "ا ع" والثاني يدعى محمد وشهرته" م ت" ومقيم بمنطقة المرج باختطافه منذ حوالي شهر تقريبًا واحتجازه بإحدى الشقق بمنطقة المرج - وقيامهم بتعذيبه وإكراهه علي التوقيع علي إيصالات أمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول المعثور حوزته لوجود خلافات بين ذلك الشخص ونجله حيث كان المذكور تزوجها عرفيا وعندما علم أهلها قاموا بالاتفاق على اختطافه للاستيلاء على الورقة العرفية المحررة بينهم وأبدي استعداده الإرشاد عن شركاءه، حيث قمنا باصطحاب المتهم المضبوط وضبط شركاءه وإرشاده تبين ان "ا. مواليد 1968 ، و"م. ا" - وشهرته (تحبشة) مواليد، 20/12/1988 عاطل، و"نرمين. ا" - مواليد 11/9/19997، و"م. ا" مواليد 10/11/1990 "عاطل" .

وأوضح: "أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة معللين ذلك لقيام المجني عليه بنشر صور فاضحة للمتهمة "نرمين ا" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تزوجت منه عرفيًا وعند علم أهلها قاموا بالاتفاق على اختطاف المجني عليه للحصول على ورقة الزواج العرفي والفيديوهات والصور الخاصة بالمتهمة".

وأشار المحضر، إلى أنه أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى "ع.ف" - ۳۳ سنة صاحب محمصة ومقيم - السلام أول - القاهرة".