الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رُتب لواء مزيفة كشفت الجريمة..

5 أشقاء يصورون شابًا عاريًا لزواجه عرفيًا من شقيقتهم

متهمين
متهمين

حصلت "الدستور" علي نص محضر الضبط، حول اتهام 3 أشقاء وآخران،  بهتك عرض مالك "محمصة" وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وإرغامه على تحرير إيصالات أمانة لإطلاق سراحه بمنطقة النزهة.

تفاصيل كشف جريمة تعذيب شخص في النزهة

وجاء في محضر ضبط المتهمين والمحرر بمعرفة معاون مباحث قسم شرطة النزهة: "إنه أثناء مرور قوة  لتفقد حالة الأمن وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون  شاهدنا أحد الأشخاص داخل إحدى السيارات ماركة جيب شيروكي فضي اللون، بسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم لنا بطاقة رقم قومي باسمه "ا. م" مواليد 1982  بدون عمل ومقيم  النزهة ورخصة تسيير السيارة، باسم" م. ا" - منتهية وبتفتيش السيارة قبل اصطحابه لقسم الشرطة عثر بداخلها على كتافات شرطة رتبة اللواء كما عثر بحوزته على  ثلاثة هواتف محمولة، من فحصهم عثر بداخل أحدهم على عدة مقاطع وفيديوهات لشخص بدون ملابس يتعرض للضرب والتعذيب و مصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسم".

وأضاف محضر الضبط: "بمناقشته عن تلك المقاطع ومحاصرته بالأسئلة أقر لنا بأن ذلك الشخص يدعى "ع. ف" وقام بالاشتراك مع آخرين أحدهما  يدعي "ا ع" والثاني يدعى محمد وشهرته" م ت" ومقيم بمنطقة المرج باختطافه منذ حوالي شهر تقريبًا واحتجازه بإحدى الشقق بمنطقة  المرج - وقيامهم بتعذيبه وإكراهه علي التوقيع علي إيصالات أمانة، والاستيلاء على هاتفه المحمول المعثور حوزته لوجود خلافات بين ذلك الشخص ونجله  حيث كان المذكور تزوجها عرفيا وعندما علم أهلها قاموا بالاتفاق على اختطافه للاستيلاء على الورقة العرفية المحررة بينهم وأبدي استعداده الإرشاد عن شركاءه، حيث قمنا باصطحاب المتهم المضبوط وضبط شركاءه وإرشاده تبين ان  "ا. مواليد 1968 ، و"م. ا" - وشهرته (تحبشة) مواليد، 20/12/1988 عاطل، و"نرمين. ا" - مواليد 11/9/19997، و"م. ا" مواليد 10/11/1990 "عاطل" .

وأوضح: "أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة معللين ذلك لقيام المجني عليه بنشر صور فاضحة للمتهمة "نرمين ا" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تزوجت منه عرفيًا وعند علم أهلها قاموا بالاتفاق على اختطاف المجني عليه للحصول على ورقة الزواج العرفي والفيديوهات والصور الخاصة بالمتهمة".

وأشار المحضر، إلى أنه أمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه يدعى "ع.ف" - ۳۳ سنة صاحب محمصة ومقيم  - السلام أول - القاهرة".

رتب لواء مزيفة 3 أشقاء هتك عرض مالك مقلة تصويره عاريا ايصالات أمانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

أخر أخبار موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية 2021| مستجدات الطيران السعودي الدولي

افتتحها الرئيس السيسي.. «الدستور» في جولة بـ«سايلو فودز» أكبر مدينة غذائية بالعالم العربي

تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة بالمملكة السعودية

«التمثيل العمالي»: السعودية تحدد 4 لقاحات معتمدة للدخول من منافذها

عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

بيلي إيليش تفقد آلاف المتابعين لترويجها ألبومها الجديد في إسرائيل

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء والهدم التي تمارسها إسرائيل بفلسطين غير قانونية