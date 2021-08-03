الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة تعاني من تسمم الحمل بكفر الشيخ

مستشفي دسوق العام
مستشفي دسوق العام

تمكن فريق طبي بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة 39 سنة، حامل في الطفل الخامس وتعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم من أربع سنوات ووصلت المستشفى وهى تعانى من تسمم الحمل وفشل تنفسي من الدرجة الأولى ونسبة تشبع الأكسجين بالدم 86%.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم استقبال الحالة  وإجراء الولادة، وخرج الطفل بسلام وتم وضع المريضة على جهاز التنفس لحين استقرارها، وجارى استكمال العلاج، موجها الشكر للدكتور محمد أبو السعد والفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن نصر، أخصائي الرعاية المركزة، وأحمد الصالحي، والدكتور حمدى بدوى أخصائي النساء والتوليد.

وأشادت وكيلة الوزارة بتلك العملية الجراحية الدقيقة التي أجراها الأطباء بنجاح، مؤكدة أن الأطباء يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والمنظومة بشكل كامل، وأيضا الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  

ومؤخرا، أجرت الدكتورة  سهير عبد الجليل، مساعد وكيل وزارة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، وأعضاء المكتب الفنى والمتابعة، جولة مفاجئة بمستشفى دسوق العام، ومكتب الصحة بدسوق.

وتأكد فريق المرور خلال الجولة، من حسن سير وانضباط العمل، حيث تم المرور على مختلف أقسام المستشفى، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وحدة العناية المركزة والحضّانة ووحدة الغسيل الكلوي والعمليات والعيادات الخارجية.

وأكدت المديرية تلافي جميع السلبيات بمستشفي دسوق العام التي وجدت أثناء المرور والتدريب على رأس العمل، وجرى مناقشتها مع مدير المستشفى للوقوف عليها والعمل على تلافيها مستقبلا.

كما قام الفريق قام بالمرور على مكتب صحة دسوق للتأكد من بدء تشغيل مركز تلقى لقاح الكورونا للراغبين فى السفر والمقيمين بالخارج، حيث بدأ العمل به على ميكنة وإستخراج شهادات التطعيم وتفعيل QR code .

ولادة نجاح دسوق الصحة كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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