صناعة الوفد: مدينة «سايلو فودز» قلعة جديدة إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية

ثمن المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه المدينة سيكون لها دور كبير في انخفاض الأسعار في السوق المحلية، فضلاً عن كونها إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، مما يدعم في النهاية المنتج الوطني، وتعزيز فرص زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وأكد قوطة، في بيان له، أن هذه المدينة ستزيد من قدرة مصر التصديرية ودورها المحوري في مجال السلع والمنتجات الغذائية، مما سيعمل على تقليل نسبة الاستيراد والاعتماد على الأيادي المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام.

ولفت عضو الهيئة العليا، إلى أن مدينة "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية قامت باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدانا في مدينة السادات، بإجمالي 10 مصانع مختلفة بطاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا، فضلا عن أنه تم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأكد أن هذه المدينة أنشئت بهدف التنمية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال العمل في تلك المصانع، وزيادة اكتفاء السوق المحلي من الصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن الشركة تضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.