ضمن «حياة كريمة».. كشف مجاني على المواطنين بقرى الإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة إصحاح بيئي في قرية التقدم التابعة للقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وقال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة قناة السويس توجهت بقافلة الإصحاح البيئي لقرية التقدم من ضمن القرى الأكثر فقرًا.

وقد وجه الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بأهمية ودور الجامعة المجتمعي ومسئوليتها تجاه أبناء المجتمع وقضاياه ومشكلاته، وقامت القافلة بعلاج 452 حالة في مختلف التخصصات الطبية.



واستكملت أعمالها داخل محافظة الإسماعيلية بقافلة شاملة شاركت بها كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان، والطب البيطري، والزراعة، والتمريض، والهندسة، والآداب.

وتم الكشف على أهالى القرية وعمل ندوة زراعية ناقشت مشاكل التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج في أشجار المانجو والموالح والزيتون والعفن الهبابي لأشجار المانجو وطرح وحل مشكلة الأسمدة الزراعية والمصادر الموثوق بها للحصول عليها كما تم مناقشة برامج التسميد والرى لأشجار الموالح والخضر وخطوات ومواعيد الري والتسميد والتقليم الصحيحة للمانجو للحفاظ عليها.

وعن القافلة البيطرية تم الكشف علي 714 حالة بيطرية أغنام وماعز ودواجن وأبقار وكلاب وأشرف علي القافلة المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة تخطيط البرامج المشروعات.

وعلى الجانب الآخر أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم للدراسات العليا، بداية من اليوم وحتى 15 سبتمبر 2021.

وعلى الجانب آخر، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح الباب للتقدم لطلاب جامعة قناة السويس بإنتاجهم العلمي، في مسابقه الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، التي ينظمها مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جوائز تمنح عن قيمة للإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 وتشمل ثلاث جوائز هي جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية "ثلاث جوائز"، وجوائز لأفضل ابتكار تم إنجازه "جائزة واحدة" وجوائز لأفضل فكرة تطبيقية يمكن إنجازها "جائزتين" وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق.

كما أعلنت مؤسسة تايمز الإنجليزية للتصنيف "Times Higher Education"، عن تقدم جامعة قناة السويس للمركز الرابع محليًا و17 عربيًا وذلك في تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية 2021.

وهنأ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتقدم الذي شهدته الجامعة في التصنيف.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن حساب تصنيف تايمز للجامعات بناءً على ثلاثة عشر مؤشرًا للأداء، تتضمن البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثى، والتعاون الدولي، والسمعة الأكاديمية والمجتمعية، والدخل من الصناعة.

وواصلت: وهذه كذلك تمثل المؤشرات المستخدمة في التصنيف الدولي للجامعات، ولكن مع تعديل نسب المؤشرات لتكون أقل تأثرًا بمؤشر السمعة الأكاديمية والمجتمعية.