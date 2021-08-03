الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بوضع خطة للاستعداد لموجة كورونا الرابعة

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن الاستعداد للموجة الرابعة لجائحة كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، أن جميع التوقعات تشير إلى وقوع موجة رابعة في مستهل شهر سبتمبر المقبل، وهذا بدوره يتطلب وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع حينذاك، خاصة وأن التقارير تحذر من متحور كورونا "دلتا" الذي لم يظهر في مصر حتى الآن، ولكن يجب وضع جميع السيناريوهات في الاعتبار، لتفادى وقوع أي أزمات قد تؤثر على المنظومة الصحية بشكل عام وينعكس على المواطنين بشكل خاص.

وطالب عضو البرلمان، بتدشين المزيد من حملات التوعية للمواطنين، وأن يكون للمجتمع المدني دور، ويتم عمل نشرات في مختلف وسائل الإعلام للتوعية والتحذير من الموجة الرابعة المرتقبة، خاصة بعد حالة التراخي، فعلى الرغم من انخفاض مستوى الإصابة إلا انها لم تصل لزيرو إصابة، وهذا يعني أن الأزمة مازالت قائمة مما يستوجب المزيد من الحذر والحيطة وعدم التراخي خلال الفترة المقبلة، حتى من حصلوا على اللقاح عليهم أن يكونوا أكثر التزاما ليكونوا قدوة لغيرهم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ بدء الجائحة العالمية وحتى الآن، حيث ساهمت تلك الجهود بقوة في عدم تفشي الفيروس في المجتمع، بالإضافة لحزمة القرارات التي استهدفت الفئة البسيطة ومحدودي الدخل بصورة مباشرة، ولهذا يجب استكمال هذه الإجراءات للحفاظ على ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة.

 وطالب محسب، الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من التقليل من تفشي الموجة الرابعة من جائحة كورونا وذلك من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن قبيل بدء سبتمبر المقبل الذي تشير توقعات الخبراء أنه سيشهد الموجة الرابعة من الجائحة.

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الثورة الاجتماعية

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