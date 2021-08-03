الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 91 من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المستشفى العام بالدلنجات أسفرت عن إحالة ٩١ من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين  للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني ولعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي ادكو وشبراخيت  حملات تفتيشية على المنشآت والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة:- ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية بقرى شبراخيت  للتحقيق لتغيبهم وترك محل العمل بدون سند قانوني ٣١ من العاملين  بوحدة المعصرة بادكو للتحقيق مابين طبيب وهيئة تمريض و إداريين لتغيبهم بدون سند قانوني.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والادارت التعليمية والشرطة بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية اسفرت عن غلق وتشميع عدد 11 مركز منهم عدد 3 مراكز بابو حمص ومركز برشيد و7 مراكز بابو المطامير.

محافظة البحيرة ابراهيم الدروس الخصوصية مخالفين محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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