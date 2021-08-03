الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مبادرة «للكشف على الراغبات فى الإنجاب»

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب.

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح سايلو فودز، "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب، إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي: «هل مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب ممكن نشتغل عليها؟».

وتابع: "الأسرة مسئولة عن تهيئة الظروف لإنجاب طفل.. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة، ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الأم مستعدة".

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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