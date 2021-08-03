الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ مبادرة «للكشف على الراغبات فى الإنجاب»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب.

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح سايلو فودز، "نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب، إن إحنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي: «هل مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب ممكن نشتغل عليها؟».

وتابع: "الأسرة مسئولة عن تهيئة الظروف لإنجاب طفل.. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة، ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الأم مستعدة".