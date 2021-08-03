الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المستشارة وفية العطيفي مديراً لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالنيابة الادارية

المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المستشارة الدكتورة  وفيه العطيفي مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالنيابة الإدارية.

السيرة الذاتية للمستشارة الدكتورة وفية العطيفي

ومن الجدير بالذكر أن "العطيفي" حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1979، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عام 1981 وقد حصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام 1983 بتقدير جيد جدًا وماجستير القانون العام عام 1994 بتقدير جيد جدًا في رسالة بعنوان " ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 " كما حصلت على درجة الدكتوراه في القانون عام 2003 مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية لرسالة بعنوان " خصومة التأديب الإداري "

وقد سبق للمستشارة  وفية العطيفي العمل بعدد من النيابات كما تم انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل وكذا إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.

وبتاريخ 14/7/2006 تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، وفي عام 2019 تم تعينها وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثم واعتبارًا من القرار الصادر اليوم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.

 

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المستشارة وفية العطيفي مديرا فرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الادارية قرارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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