الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يحذر من الزيادة السكانية: «بتسمّع فى موضوعات كتير»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن «تنظيم الإنجاب في مصر بيسَمّع في موضوعات كييرة وتحدي في موضوعات كثيرة أيضاً، والتعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن نمو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن».

وتساءل الرئيس السيسي: «يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟».

وأضاف: «قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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