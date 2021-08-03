الرئيس السيسى يحذر من الزيادة السكانية: «بتسمّع فى موضوعات كتير»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن «تنظيم الإنجاب في مصر بيسَمّع في موضوعات كييرة وتحدي في موضوعات كثيرة أيضاً، والتعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن نمو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن».

وتساءل الرئيس السيسي: «يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟».

وأضاف: «قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد».