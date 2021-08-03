الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ5 قروش، قائلا: «جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء: «الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الأمر لازم يتوقف».

وأوضح: «ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنوياً على الدولة 8 مليارات جنيه»، متابعاً: «الفلوس دي هنجيبها منين؟».

وتابع: «زي ما أنا داخل على حياة كريمة عشان أغيّر حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقول ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول».