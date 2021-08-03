الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: «حان وقت زيادة رغيف العيش مش معقول 20 رغيف بثمن سيجارة»

السيسى
السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ5 قروش، قائلا: «جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء: «الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الأمر لازم يتوقف».

وأوضح: «ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنوياً على الدولة 8 مليارات جنيه»، متابعاً: «الفلوس دي هنجيبها منين؟».

وتابع: «زي ما أنا داخل على حياة كريمة عشان أغيّر حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقول ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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