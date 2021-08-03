الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أيادي»: وفرنا 500 ألف فرصة عمل بالقرى خلال السنوات الأخيرة

جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع

قال أسامة صالح رئيس شركة أيادى مصر للتطوير الحضرى، إن الشركة لديها العديد من المشروعات على أرض القرى المصرية والتي ساهمت في توفير حوالى 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس شركة أيادى، خلال مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية، أن توقيع هذا العقد سيكون بداية تمهيداً لتوقيع عقود أخرى في عدد من المحافظات لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة في المحافظات حيث سيتم عبر الشركة توفير مبلغ 60 مليون جنيه .

ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المشروع كان بمثابة حلم يسعى الاتحاد تحقيقه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإيجاد فرص عمل وخدمة الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الاتحاد بالتعاون مع رجال الأعمال بمعاينة قطع الأراضي التي تم توفيرها في 4 محافظات للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمتطورين الصناعيين.

وأضاف المهندس محمد السويدى يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي الصناعي وتهيئة المناخ الملائمة للتنمية الصناعية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتشيجيع وتفعيل دور الصناعات المكملة والمغذية عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يشار إلى توقيع عقد إقامة المجمع الصناعى على أرض المحافظة على مساحة 6 آلاف متر والتعاون بين القطاع الخاص والدولة، مشيراً إلى المبادرة الهامة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات واقتحام للعديد من المشكلات الموجودة بالمحافظات.

ويعتمد المشروع على العديد من الميزات التنافسية في محافظة الفيوم والتي يمكن أن تساعد بعد استغلالها في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة بما يحسن الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

شركة أيادى قرى فرص عمل التخطيط التنمية المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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