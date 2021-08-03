الخارجية الأمريكية: لا نسعى للتصعيد مع روسيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن القيود المفروضة على طول الجولات الدبلوماسية في الولايات المتحدة مخصصة لموازنة عمليات البعثات.

وقال برايس في تصريح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "حسنًا، اسمحوا لي أولاً أن أتحدث عن تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف. أتفهم أنه أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة إعلامية، ولكن وصفه للوضع ليس دقيقًا؛ إنه غير صحيح. الحد الأقصى لصلاحية تأشيرة الروس مدته ثلاث سنوات، وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأكد المتحدث الأمريكي أنه عند انتهاء صلاحية التأشيرات، فمن المتوقع أن يغادر هؤلاء الأفراد البلاد أو يتقدمون بطلب تمديد.

وكان أنتونوف قد قال لمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية في مقابلة سابقة ديسمبر الماضي، إن واشنطن سلمت لروسيا قائمة تضم 24 دبلوماسيًا كانوا سيغادرون البلاد بحلول 3 سبتمبر بسبب صلاحية آحادية الجانب لمدة ثلاث سنوات المخصصة للأفراد الروس في الولايات المتحدة.

وتابع برايس قائلا إن "أفعالنا في 2 مارس و15 أبريل، الإجراءات التي اتخذناها لمحاسبة الحكومة الروسية على مجموعة التهديدات التي تتعرض لها مصالحنا وشعبنا- كانت ردا وليست تصعيدا".

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تسع إلى تصعيد. كان ذلك ردًا على تصرفات الحكومة الروسية الضارة، وما زلنا نعتقد أنه في مثل هذه الأوقات، نحتاج إلى قنوات اتصال مفتوحة بين حكومتنا، بما في ذلك من خلال سفاراتنا، مضيفا "نحن مستمرون في تقييم الوضع وسنطلعكم على التطورات الجديدة".

وفي سياق متصل وردا على برايس، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أنطونوف، اليوم الثلاثاء إن محاولات الولايات المتحدة إلقاء اللوم على روسيا بشأن مشكلة الدبلوماسيين، أمر يدعو للحيرة.

وأكد أنطونوف في معرض تعليقه على تصريح المتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قائلا "نحن نتصرف بدقة وفقًا لقواعد البلد المضيف.. نرسل المستندات إلى وزارة الخارجية مسبقا، وفي الوقت المحدد تماما. ومع ذلك، فإن ردود الفعل منعدمة... محاولات الشركاء إلقاء اللوم علينا في كل شيء (مشاكل الدبلوماسيين)، وإظهار أنفسهم في "المعاطف البيضاء" أمر يبعث للحيرة".

وبشأن تصريح برايس بأن روسيا فرضت حظرا على البعثات الدبلوماسية الأمريكية من توظيف مواطنين من روسيا أو بلدان ثالثة في مناصب إدارية وفنية من شأنه أن يعقد ظروف عمل الدبلوماسيين الأمريكيين، قال أنطونوف: "لو استمعت لنيد برايس قد يسودك انطباع بأن مشاكل عمل البعثات الدبلوماسية) بين البلدين (قد نشأت بسبب روسيا وبالأمس فقط".

وتابع قائلا إن ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة في تفاقم مستمر مشيرا إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس ضلل الصحفيين بشأن الوضع الحقيقي لظروف عملهم.