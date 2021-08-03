وزير التموين: مصر من أهم مصدري الصناعات الغذائية.. و«سايلو فوودز» إضافة كبيرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصنع (سايلو فوودز) إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، ويعد قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، ما يؤدى الى استقرار وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الامداد الحديثة، حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، مضيفا أن ما يحدث في مصر نموذج يحتذي بيه في كافة الدول وهو ما يؤثر علي حيث ان مصر تعتبر من أهم الدول المصدرة للصناعات الغذائية.

وأضاف الوزير، أن المصنع سينتج 151 ألف طن مكرونة في السنة بأنواع مختلفة وبجودة عالية، وبالتالي وفرة في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح تفصيلى من اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة حول مكونات المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات.

وأكد اللواء كرم سالم، أن المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50%، وتضمن الشرح التعريف بالمصانع الموجودة داخل المدينة والطاقة الانتاجية لكل منها، والورش ومحطات تنقية المياه والمنشأت الإدارية الموجودة داخل المدينة ومصادر الكهرباء الخاصة بها.

وعرضت بالاحتفالية الخاصة بافتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز"، فيلما تسجليا بعنوان "بكرة أحلى"، والذى يتحدث عن إنجازات الدولة المصرية في التنمية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن بينها إنشاء المدينة الصناعية "سايلو فودز".

وتطرق الفيلم التسجيلى إلى ما شهدته البلاد من تنمية حقيقية في مختلف المجالات، وصولا إلى الجمهورية الجديدة بداية من الزراعة والصناعة ومن بينها مدينة "سايلو فودز".

وتطرق الفيلم إلى مراحل إنشاء المدينة الصناعية الجديدة، والمصانع المختلفة الموجودة فيها، مثل مصانع المكرونة ومصنع المخبزوات لسد احتياجات السوق فى كل محافظات مصر، ومصنع البسكويت، ومجمع الطباعة داخل المدينة الجديدة، ويتواجد داخلها أسطول كبير لنقل البضائع والمنتجات داخلها وخارجها وصولا إلى الإدارة المركزية للمدينة.