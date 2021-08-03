الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: مصر من أهم مصدري الصناعات الغذائية.. و«سايلو فوودز» إضافة كبيرة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصنع (سايلو فوودز) إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، ويعد قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، ما يؤدى الى استقرار وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الامداد الحديثة، حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، مضيفا أن ما يحدث في مصر نموذج يحتذي بيه في كافة الدول وهو ما يؤثر علي  حيث ان مصر تعتبر من أهم الدول المصدرة للصناعات الغذائية.

وأضاف الوزير، أن المصنع سينتج 151 ألف طن مكرونة في السنة بأنواع مختلفة وبجودة عالية، وبالتالي وفرة في الأسواق وانخفاض الأسعار.

وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح تفصيلى من اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة حول مكونات المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات.

وأكد اللواء كرم سالم، أن المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسة بناء 50%، وتضمن الشرح التعريف بالمصانع الموجودة داخل المدينة والطاقة الانتاجية لكل منها، والورش ومحطات تنقية المياه والمنشأت الإدارية الموجودة داخل المدينة ومصادر الكهرباء الخاصة بها. 

وعرضت بالاحتفالية الخاصة بافتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز"، فيلما تسجليا بعنوان "بكرة أحلى"، والذى يتحدث عن إنجازات الدولة المصرية في التنمية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن بينها إنشاء المدينة الصناعية "سايلو فودز".

وتطرق الفيلم التسجيلى إلى ما شهدته البلاد من تنمية حقيقية في مختلف المجالات، وصولا إلى الجمهورية الجديدة بداية من الزراعة والصناعة ومن بينها مدينة "سايلو فودز".

وتطرق الفيلم إلى مراحل إنشاء المدينة الصناعية الجديدة، والمصانع المختلفة الموجودة فيها، مثل مصانع المكرونة ومصنع المخبزوات لسد احتياجات السوق فى كل محافظات مصر، ومصنع البسكويت، ومجمع الطباعة داخل المدينة الجديدة، ويتواجد داخلها أسطول كبير لنقل البضائع والمنتجات داخلها وخارجها وصولا إلى الإدارة المركزية للمدينة. 

السيسي عبد الفتاح السيسي الصناعة الاسواق مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحدث في مصر الدكتور علي مصيلحي ناعية الرئيس عبد الفتاح السيس مدينة السادات الصناعات الغذائية محافظات محافظة المنوفية الشركة محافظات مصر السوق المحلي انخفاض الأسعار الدول المصدرة الدولة المصر مختلف المجالات سلاسل الإمداد الصناعية المنتجات نقل البضائع المدينة الصناعية المجالات السوق المحلية علي المصيلحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» اليوم

بورصة الدواجن| اعرف سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء 3-8-2021

طرح 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» منتصف أغسطس

المستشار التجاري يبحث تعزيز دخول شركات المقاولات المصرية إلى السوق العراقي

تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية