الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنمية المحلية»: مراجعة عقود إقامة 3 مجمعات بالتعاون مع اتحاد الصناعات

جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرية المصرية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالي 278 قطعة أرض.

وأضاف أنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة، حيث وافق وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات وجاري استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد إقامة أول مجمع صناعي بمحافظة الفيوم وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة الوزارة واتحاد الصناعات المصرية " شغلك في قريتك " لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بمراجعة باقى عقود إقامة 3 مجمعات في محافظات المنيا والمنوفية والإسماعيلية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لافتاً إلى قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة بما يساعد على زيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن تلك المبادرة شهدت نجاحاً في محافظة القليوبية خلال الفترة الماضية حيث تتضمن إنشاء 13 مصنع على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، حيث تم توفير 3900 فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميعهم من القرى التي يقام بها المجمعات والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة، لافتاً إلى جودة المنتجات التي تصنعها تلك المجمعات والتي قام بزيارتها وتفقدها خلال الفترة الماضية وتنافس في السوق المحلى والعالمى.

التنمية المحلية محمود شعراوي مجمعات صناعية مشروعات التخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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