تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

تفحص الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بلاغ العثور على جثة شخص من جنسية أجنبية، وجد داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الهرم جثة هامدة.

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من قسم الهرم يفيد بالعثور على جثة لشخص أجنبي الجنسية داخل غرفة بأحد الفنادق بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين خلال التحريات أن المجني عليه البالغ من العمر 60 عامًا، كان رفقة صديقته في غرفته بالفندق، ثم عثر عمال النظافة على جثته مسجاة في أرضية الغرفة فسارعوا بإبلاغ الشرطة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء شهود العيان والمسئولين في الفندق؛ لسماع أقوالهم في الواقعة وسؤالهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.