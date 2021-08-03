الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

جثة
جثة

تفحص الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بلاغ العثور على جثة شخص من جنسية أجنبية، وجد داخل غرفته بأحد الفنادق بمنطقة الهرم جثة هامدة.

البداية كانت عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من قسم الهرم يفيد بالعثور على جثة لشخص أجنبي الجنسية داخل غرفة بأحد الفنادق بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين خلال التحريات أن المجني عليه البالغ من العمر 60 عامًا، كان رفقة صديقته في غرفته بالفندق، ثم عثر عمال النظافة على جثته مسجاة في أرضية الغرفة فسارعوا بإبلاغ الشرطة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء شهود العيان والمسئولين في الفندق؛ لسماع أقوالهم في الواقعة وسؤالهم.

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق. 

جثة أجنبي الجنسية منطقة الهرم الفنادق مباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

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