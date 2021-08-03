المستشار التجاري يبحث تعزيز دخول شركات المقاولات المصرية إلى السوق العراقي

استقبل رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي في مكتبه بالعاصمة بغداد، المستشار التجاري المصري لدى السفارة المصرية في بغداد ماجد سبق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين شركات المقاولات العراقية ونظيرتها المصرية وضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف قطاعات البناء والإنشاء والإشراف الهندسي، إضافة إلى الإسهام في مشاريع إعادة إعمار العراق، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين شركات القطاع الخاص فى البلدين.

جانب من الاجتماع

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وإقامة الشراكات والائتلافات ما بين شركات المقاولات المصرية والعراقية للعمل على ترجمة نتائج وتوصيات القمة الثلاثية (العراق – الأردن – مصر) وتحقيق غايات وآليات التعاون الاقتصادي التي أبرزتها أعمال القمة خلال اجتماعات قادة البلدان بشكل كبير والتي تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات.

العراق ستشهد نهضة تنموية بالتعاون مع مصر

وقال السنافي، إن العراق يرحب بمشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ، موضحا ان العراق بدأ بالتعافي وسيشهد نهضة تنموية لامثيل لها في المنطقة من خلال الاتئلافات والتعاقدات ما بين شركات المقاولات العربية والمطورين العقاريين ومستثمري قطاع الإسكان، والتي ستؤهلهم للمنافسة على المشاريع الكبرى في العراق إضافة إلى الاستفادة من الميزة الاستثمارية التي توفرها السلطات العراقية.

وأضاف أن هذه الشراكات بدأت بالفعل بالدخول إلى السوق العراقي من خلال المشاركة في استغلال الفرص الاستثمارية في مجالات الإسكان والتطوير العقاري ودخول سباق التنافس على مشاريع إعادة الإعمار التي تمولها الحكومة من خلال مشاريع الموازنة الاتحادية العامة للدولة .

ولفت السنافي الى ضرورة اعتماد كتاب تسهيل المهمة لمنح التاشيرات لرجال الاعمال العراقيين والعاملين في قطاع المقاولات من قبل السلطات المصرية للسماح لهم بالدخول الى مصر وابرام الاتفاقيات والشراكات والاطلاع على الخبرات هناك ، وذلك من خلال ابرام مذكرة تفاهم بهذا الصدد ما بين اتحاد المقاولين العراقيين ونظيره المصري .

شركات المقاولات المصرية تؤكد اهمية المشاركة بأعمار بغداد



من جانبه اكد المستشار التجاري المصري ماجد سبق على اهتمام الجانب المصري وشركات المقاولات والاسكان بمشاريع العراق ، موضحا انهم يتطلعون الى ضرورة المشاركة في هذه المشاريع للاسهام في اعادة اعمار العراق من خلال مشاركة الخبرات المصرية.

برتوكول تعاوني لستهيل التاشيرات للمقاولين لبغداد

وشدد سبق ، على ضرورة وضع برتوكول خاص يتضمن اليات لتسهيل منح التاشيرات بين البلدين لممثلي الشركات العاملة في قطاعات الاسكان والانشاء والبناء ، الى جانب الشركات الصناعية والتجارية من خلال تسهيل دخول التجار ورجال الاعمال العراقيين والمصريين للأسواق المحلية من اجل استثمار الفرص الاستثمارية ضمن اطار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد المقاولين العراقيين اتفق الجانبان على تكثيف العمل وانجاز الاتفاقيات بين الجانب العراقي والمصري وخاصة فى مجال انشاء وادارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة والتطوير العقاري واقامة الشقق السكنية الى جانب مشاريع البنية التحتية والانشاءات الخدمية والتنموية بشكل عام