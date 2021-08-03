الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سحر كمال قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بـ«صيدلة طنطا»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي الأستاذ بقسم الصيدلة الاكلينيكية بكلية الصيدلة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الاكلينيكية بالكلية.

حصلت الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي على بكالوريوس (العلوم الصيدلية ) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1989، وماجستير (الصيدلة الاكلينيكية) من جامعة طنطا عام 1996 ، والدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2004 .

تدرجت فى الوظائف العلمية معيد في 1991، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2004، درجة استاذ مساعد عام ،2009 حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2015.\

كما أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني الأستاذ بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية.

حصلت الدكتوره نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني على بكالوريوس (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 1992، الماجستير (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا عام 1997، الدكتوراه (الأقربازين والسموم) من جامعة طنطا عام 2004 .

تدرجت فى الوظائف العلمية معيد في 1992، مدرس مساعد في 1998، مدرس في 2004، أستاذ مساعد 2010 ، حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2016.

وأصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية بالكلية.

حصل الدكتور محمود أحمد إبراهيم الوكيل، على بكالوريوس (التربيه الموسيقية) من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2000، والماجستير (مناهج وطرق تدريس) من جامعة طنطا عام 2006، ودرجة الدكتوراه من جامعة فيلادلفيا عام 2014.

تدرج فى الوظائف العلمية معيد في 2001، مدرس مساعد في 2006، مدرس في 2015، حتى حصلت على درجة استاذ مساعد عام 2021.

الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي
الدكتوره سحر كمال توفيق حجازي
سحر كمال قائم بأعمال رئيس مجلس قسم الصيدلة الاكلينيكيه صيدلة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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