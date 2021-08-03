تجديد حبس عاطلين ضبطا بمخدرات قيمتها مليون جنيه في الإسكندرية

قررت محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 165 طربة حشيش ولفافة بانجو بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫150٫000 واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طرب حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 وسبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.