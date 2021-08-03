الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطلين ضبطا بمخدرات قيمتها مليون جنيه في الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 165 طربة حشيش ولفافة بانجو بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام و15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫150٫000 واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 110 طرب حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 وسبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ترويج كمين اجراءات حشيش قريبا النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

BBC: إثيوبيا على وشك الانهيار والصراعات العرقية على أشدها

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا لطلاب الشهادة الإعدادية

«الصحة» تكشف شروط تبرع مريض السكر بالبلازما

«الصحة» توضح خطوات الحماية من كورونا

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح