الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أبو صالح بدائرة محافظة بني سويف. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية أبو صالح التابعة لدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم يحيى محمد عبد الحي، 28 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم وكدمات بالجسم، وطه علي محمد، 30 سنة، سائق، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وسلمى سامر سيد، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمن بني سويف مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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