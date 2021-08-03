صحيفة إيطالية: إثيوبيا دخلت مرحلة خطيرة وفي طريقها للانهيار

قالت صحيفة ليندرو الإيطالية، إن الصراع الذي أشعل النار في تيجراي لمدة 9 أشهر يتوسع بشكل كبير ويعرض إثيوبيا للخطر، خاصة وأن هناك العديد من المؤشرات تنذر بسقوط قريب لإثيوبيا.

وفي هذا السياق، قال ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن الحرب التي دامت 9 أشهر في إثيوبيا دخلت مرحلة جديدة و خطيرة.

وفي أواخر يوليو، كثفت الحكومة الإثيوبية وقادة المنطقة المتحالفة جهودها لحشد الناس من جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى الحرب ضد القوات في منطقة تيجراي.

وقامت قوات جبهة تحرير تجراي، بعد صد التدخل الإثيوبي في تيجراي وإجبار معظم القوات الفيدرالية على الانسحاب في 28 يونيو، بشن غارات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

ورداً على ذلك، جندت سلطات أديس أبابا قوات شبه عسكرية من بعض المناطق التسع الأخرى في إثيوبيا لدعم الجيش الفيدرالي، وفي صعوبة، بدأت بعد ذلك حملة تجنيد سواء في العاصمة أديس أبابا وفي المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان اثنين، أوروميا وأمهرة.

وأشار دافيسون: أن هذه الحرب، التي تسببت بالفعل في خسائر فادحة ، يبدو الآن أنها ستتوسع بشكل كبير، ومن المرجح أن تؤدي إلى مقتل آلاف آخرين وعدم استقرار أكبر في جميع أنحاء إثيوبيا .

ومن جانبهم، تحركت قوات تيجراي بقوة مع تقدم حملة أديس أبابا للتجنيد، لاسيما بعد تشريد عشرات الآلاف في تيجراي.

ووفقا لدافيسون: تحاول جبهة تيجراي السيطرة على الخط الرئيسي غير الساحلي لإثيوبيا، كما تقدموا جنوبًا وجنوبًا غربيًا ، مع اندفاع الآلاف من مقاتلي التيجراي على طول الطرق الرئيسية نحو بلدات أمهرة الشمالية وجوندر سيطروا على عدة مدن على طول الطريق.

و هدفهم إجبار قادة الاثيوبية على قبول من حيث لوقف إطلاق النار ، والتي تشمل الآن طلب للحصول على "ترتيبات انتقالية" وإقصاء رئيس الحكومة الأثيوبية، فضلًا عن انسحاب الإريتري وقوات أمهرة من تيجراي.

كانت النظام الإثيوبي قد أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أعقاب الانسحاب الفيدرالي من تيجراي ، والذي حدث بعد أن وجه جبهة تيجراي في المنطقة سلسلة من الضربات المدمرة للجيش الإثيوبي في يونيو.

بينما رفض زعماء تيجراي وقف إطلاق النار، وكان الاعتراض الرئيسي على الوجود المستمر أمهرة في غرب وجنوب تيجراي والحصار الاتحادي على المنطقة.

ويستمر هذا الحصار ليس فقط في إبعاد المساعدات الحيوية عن تيجراي ، ولكن أيضًا لقطع الخدمات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات.

وقال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، ديفيد بيزلي: إن إمداداته الغذائية ستنفذ في تيجراي في 30 يوليو، ولم تتمكن سيارات الوكالة من دخول المنطقة منذ نحو أسبوعين.

وقال مسؤولو برنامج الأغذية العالمي إن ميليشيات عفر المحلية هاجمت قافلة مساعدات في 18 يوليو، وأجبرت 170 شاحنة على العودة إلى العاصمة الإقليمية لعفر.

ويقول قادة التيجراي إنهم يعتزمون مواصلة القتال حتى يعيدوا إنشاء خطوط الإمداد في المنطقة قبل الحرب والحدود الإدارية، حيث شنوا هجومهم على أنه معركة من أجل البقاء و مع اقتراب المجاعة، كما يقولون، لا يمكنهم السماح لأديس أبابا بخنق المنطقة ، كما حاولت الحكومة الفيدرالية القيام بذلك استعدادًا للصراع وفي الشهرين الأولين من الحرب، عندما كانت دفاعات تيجراي ضعيفة.

ولكن تمكنت قوات تيجراي من إجبار منطقة أمهرة على التنازل عن المناطق التي احتلتها في أواخر عام 2020.

وقد يؤدي الضغط المتزايد الناتج على النظام الإثيوبي إلى إجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط مناسبة لقوات تيجراي .

وتابع دافيسون: يواصل الطرفان السعي إلى حل عسكري ، لا يعرض حياة آلاف الإثيوبيين الآخرين للخطر فحسب ، بل يعرض الدولة نفسها أيضًا للخطر .

كما حذرت مجموعة الأزمات الدولية ، قبل ثلاثة أيام من اندلاع حرب تيجراي ، قد يؤدي القتال إلى تمزيق البلاد.

وطالب دافيسون بضرورة العمل الدولي المشترك من أجل حل الأزمة في أثيوبيا، مناشدا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتدخل.