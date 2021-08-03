الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إحياء مشروع «نيوهرموبوليس» على طاولة بيت المعمار المصرى

بيت المعمار المصري
بيت المعمار المصري

يقيم بيت المعمار المصري بمقره الكائن في درب اللبانة ميدان القلعة"٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة جديدة بعنوان "إحياء مشروع نيوهرموبوليس" تلقيها الباحثة د. ميرفت عبد الناصر٬ استشاري الطب النفسي بجامعة كنجز كوليج بالعاصمة البريطانية لندن.

 

تتناول الندوة مناقشة مشروع التراث من أجل التنمية في هرموبوليس الجديدة – الأشمونيين بالمنيا وتلقي الضوء علي مهرجان "تحوت"، والذي بدأ في أكتوبر 2015، ويهدف الي إحياء عيد مصري قديم يسمي عيد "الحق والحقيقة" تكريماً لسيد الكتابة (تحوت/ جحوتي) الإله المصري القديم والذي لقب بــ: "سيد القياس وأبو العمارة والفنون ويهدف الي إعلاء الكلمة الإبداعية.

 

وتتحدث الدكتورة ميرفت عبد الناصر٬ عن تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان والمشاركين -هذا العام- كخطوة أولية نحو توثيق العمارة الريفية المهددة بالإندثار، كما تلقي الضوء علي كتابها الصادر باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "لماذ فقد حورس عينه"٬ والصادر مؤخرا عن دار البلسم لكتب الأطفال.

 

ويتناول كتاب "لماذا فقد حورس عينه" للدكتورة ميرفت عبد الناصر٬ مفهوم "الحكمة" أو "البصيرة" في الفكر المصري القديم، وهي التي من أجلها فَقَدَ حُورَس عينه كما تحكي الأسطورة القديمة؛ مما يجعل المصري القديم أول مَنْ توصل لتلك العلاقة التي تربط بين "البَصَر" و" البَصِيرَة" في التاريخ.

 

ويناقش الكتاب من خلال رؤية جديدة عددًا من الأطروحات الفلسفيَّة التي يدور حولها الفكر المصري القديم، من بينها فلسفة الوطن وخاصيَّة المكان وفلسفة العقل وتركيبة النفس البشرية، وأيضًا الضحك الذي كان يمثل للمصري القديم نوعًا من التمرُّد الساخر، وفوق كل هذا فلسفة "مَاعِتْ" التي تعني العدل والاعتدال وصدق القول والفعل، وهي في الحقيقة المحور الرئيسي الذي تدور حوله كل جوانب الفلسفة المصريَّة القديمة.

 

كما يعكس هذا الكتاب تلك الهموم المعرفية والحياتية، التي أرقت كاتبته منذ وطأت قدماها الأراضي البريطانية، قبل 25 سنة، بخصوص الفجوة المعرفية التي تفصلها هي وأبناء وطنها عن الأوروبيين حول حقيقة التاريخ المصري القديم.

 

يشار إلى أن بيت المعمار المصري٬ أو بيت علي لبيب٬ أسسه الأخوة عمر وإبراهيم الملاطيلي سكنا لأسرتيهما في القرن الثامن عشر ثم اشتهر تدريجياً لبيت علي أفندي لبيب (اسم حارسه). ويعود طراز البيت إلى الطراز العثماني المتأثر بالعمارة المملوكية التقليدية، ويعتبر ضمن أجل البيوت "الإسلامية" بالقاهرة. ويقع في منطقة من أثرى مناطق القاهرة التاريخية. وقد اشتهر درب اللبانة كله مع شهرة هذا البيت "بيت الفنانين" منذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بمنطقة مونمارتر القلعة، أسوة بمنطقة المونمارتر بباريس، لإجتذابه العديد من الفنانيين الأجانب والمستشرقين والمصريين للإقامة أو لإتخاذ آتيليهاتهم بمبانيها. أما منزل علي افندي لبيب، فقد إشتهر بـ"بيت الفنانين"، وقد سكن به الفنانين بيبي مارتان، موسكا نيللي، راغب عياد، ميلاد فهيم، جمال كامل، رمسيس يونان، لبيب تادرس، محمد ناجي، زكي بولس، سند بسطا، لويس فوزي، منير كنعان، محمد ضياء الدين، عبد الغني أبو العينين، شادي عبد السلام، رؤوف عبد المجيد، عبد الفتاح الكيال، عبد السلام والشريف، وحسن فتحي والذي لإقترن البيت بإسمه لاحقاً. وكان يقابل بيت الفنانين بيت "هندية" وبه مراسم للفنان ممدوح عمار والمعماريين محمد مهيب ونبيل غالي وأحمد ربيع وغيرهم.

 

وبعد وفاة المعماري العالمي حسن فتحي في عام 1989 أهمل البيت إلى أن تم تجديده في أوائل الألفية، إلى أن تقدم المعماري عصام صفي الدين بفكرة مشروع بيت المعمار إلى وزير الثقافة فاروق حسني، والذي أصر قراراً برقم 19 لعام 2010 بتحويل الأثر رقم 497 إلى بيت المعمار المصري. 

 

وفي يناير 2010 أخذ المعماري محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على عاتقه تنفيذ المشروع.

إحياء مشروع نيوهرموبوليس ميرفت عبد الناصر بيت المعمار المصري بيت علي لبيب حسن فتحي ميدان القلعة

مواد متعلقة

صالون ذاكرة وطن يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بمركز طلعت حرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

نهر سيتيت يقذف جثث ضحايا التيجراى إلى السودان

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

الإحصاء: 17% زيادة فى واردات مصر من أمريكا خلال شهر

«7 ساعات في قبضة الشرطة».. تفاصيل جديدة في أزمة عبدالرحمن مجدي باليابان

انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح