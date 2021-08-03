الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو فى مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

سعر اليورو
سعر اليورو

تباينت أسعار  اليورو في  البنوك المصرية ما بين الانخفاض والاستقرار والزيادة في البنوك المصرية، والتي شملت؛ بنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك CIB، والبنك المركزي.
ويستعرض "الدستور" أسعار اليورو فى عدد من البنوك، حيث بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.53 للشراء، و18.67 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.53 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.54جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.55 للشراء، و18.70 للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 18.57جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع، بينما جاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.54جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع، كما سجل فى بنك البركة 18.55 جنيه للشراء، و 18.74 للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار العملات العربية والأجنبية، فجاءت على النحو التالي؛ حيث سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر الريال السعودي، فإنه تم تسجيل في البنك الأهلي المصري، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي المصري فإن سعر الريال السعودى سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار اليورو البنوك المصرية بنك مصر الاستقرار الانخفاض المصرف المتحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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