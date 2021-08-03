كينيا تسجل 591 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كينيا 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و24 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الكينية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 204,271، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3970.

وكانت قدمت الحكومة البريطانية، 817 ألف جرعة لقاح أسترازينكا المضاد لـ (كوفيد19) إلى كينيا، على أن تسلم أول 400 ألف جرعة خلال الأسبوع الجاري.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قوله "بصفتنا أصدقاء وحلفاء، فإننا نشارك بجرعات اللقاح البريطانية من أجل دعم مكافحة كينيا ضد الجائحة".

تأتي الخطوة في إطار تسليم 9 ملايين جرعة لبرنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات ولدول فردية بصورة مباشرة، كما أنه من المقرر أن يلتقي جونسون بالرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، في وقت لاحق اليوم لعقد محادثات بالمنزل الريفي الرسمي لرئيس الوزراء بمنطقة تشيكرز، ومن المتوقع أن يستضيفا قمة التعليم العالمية بالعاصمة لندن.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

