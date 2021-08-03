الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال يناشد المجتمع الدولى تقديم مساعدات عاجلة

الصومال
الصومال

ناشد الصومال المجتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة لإنقاذ 5.9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2021م.


وشجبت القائمة بأعمال وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال خديجة محمد ديري، أزمات التمويل الإنساني التي تواجه الصومال هذا العام، محذرةً من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات لمعالجة هذه الفجوة التمويلية فقد تكون التكلفة كارثية.


وقالت في بيان أمس: "أشعر بقلق بالغ لأنه بسبب أزمة التمويل الإنساني التي يعاني منها 5,9 ملايين صومالي، فإن ما يقرب من نصف سكان الصومال بمن فيهم الأطفال والنساء والرجال الضعفاء معرضون لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشدة".


وأضافت أن الوضع الإنساني قد تفاقم بسبب كارثة مناخية مزدوجة – الجفاف في بعض أجزاء البلاد والفيضانات في مناطق أخرى – وتأثير التوترات السياسية ، وكوفيد -19 وأسوأ انتشار للجراد الصحراوي منذ سنوات.

 

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، عن تقديم نحو 199 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب الصومال الذي يواجه على مدى عقود العديد من الأزمات.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن شعب الصومال يشهد حالة من العنف والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي وعددا من مواسم الجفاف والتي تفاقمت بسبب الجراد الصحراوي وجائحة "كورونا".


وأضاف أنه بهذا التمويل الإضافي عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية يبلغ مجمل المعونات الأمريكية لشعب الصومال أكثر من 408 ملايين دولار في العام المالي 2021 لتقديم الخدمات الضرورية الطارئة من الغذاء والرعاية الصحية والإيواء ومياه الشرب النظيفة والتعليم وغيرها في ظل تفاقم التحديات البيئية والإنسانية جراء الصراعات في المنطقة.


وأشار المتحدث إلى أن هذه المعونات تساهم في تخفيف معاناة ستة ملايين من مواطني شعب الصومال ومن بينهم ثلاثة ملايين مشردين في الصومال فضلا عن نصف مليون لاجئ في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا.


ونبه إلى أن الولايات المتحدة تدعو سائر الدول مانحة المعونة للمساعدة في الاستجابة الدولية لأزمات هؤلاء المواطنين إنقاذا لحياتهم.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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