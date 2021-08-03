الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 3-8-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب، وذلك بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين. 

 

أسعار الذهب اليوم 

 

وواصلت أسعار الذهب تراجعها في صباح اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 906 جنيهات مقابل 908.5 جنيه، أمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 793 جنيها مقابل 795 جنيها، أمس، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها مقابل 681.5 جنيه.
 

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 906 جنيهات مقابل 908.5 جنيه، أمس.

 

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 793 جنيها مقابل 795 جنيها، أمس.


وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها مقابل 681.5 جنيه.

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب

 

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 1809 دولارات مقابل 1812 دولارا، أمس.

فيما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 إلى 6344 جنيها مقابل 6360 جنيها، أمس.


سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 905 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وكانت انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1809.15 دولار.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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