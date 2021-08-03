نهر سيتيت يقذف جثث ضحايا التيجراى إلى السودان

كشفت صحيفة noticiasaominuto البرتغالية عن المزيد من الانتهاكات الإنسانية التي تتم ضد إقليم تيجراي، حيث تم العثور على أكثر من جثة تطفو على نهر سيتيت، المعروف في إثيوبيا باسم تيكيزي.

وقالت الصحيفة البرتغالية: لقد كشف مسؤول سوداني رفض الكشف عن هويته لوكالة أسوشيتدبرس، أن السلطات المحلية في ولاية كسلا السودانية عثرت على أكثر من 40 جثة، على ما يبدو، لأشخاص فروا من الحرب في منطقة تيجراي المجاورة لإثيوبيا.

وتابع المصدر: هناك حاجة إلى تحقيق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

كما أكد اثنان من مسؤولي الصحة الإثيوبيين في منطقة الحمدايت على الحدود السودانية أنهما شاهدا جثثًا تطفو في نهر سيتيت.

ووفقا للصحيفة البرتغالية: يمر النهر ببعض أكثر المناطق اضطرابا في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في ولاية تيجراي الإثيوبية، حيث اتهمت القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المتحالفة في أديس أبابا بارتكاب العديد من الفظائع.

وقال تيودروس تيفيرا، الجراح الذي فر من بلدة حميرة، تيجراي، إلى السودان، لوكالة أسوشيتد برس: إنه تم العثور على جثتين اليوم، أحدهما لرجل مقيد اليدين والآخر لامرأة مصابة بجرح في الصدر، وأضاف أنه تم دفن 10 جثث أخرى على الأقل.

وشارك الطبيب الإثيوبي مقطع فيديو يقوم فيه بعض الرجال بإعداد كفن لجسم يطفو ووجهه لأسفل في النهر.

وفقا لتيودروس تيفيرا، تم العثور على الجثث في اتجاه مجرى نهر هوميرا، حيث اتهم اللاجئون الإثيوبيون القوات الفيدرالية والمقاتلين المتحالفين من منطقة أمهرة في إثيوبيا بطرد سكان التيجراي المحليين خلال الحرب.

وقال طبيب آخر يعمل في الحميدية لوكالة أسوشيتد برس، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن العديد من الشهود أخبروه أنهم لم يتمكنوا من جمع كل الجثث التي شوهدت تطفو في النهر بسبب التدفق السريع للمياه خلال موسم الأمطار.

ووصف حساب على الشبكة الاجتماعية "تويتر" أنشأته الحكومة الإثيوبية، اليوم، خبر الجثث التي تطفو على تيكيز بأنها حملة وهمية ينفذها "دعاة" بين قوات التيجراي.

يأتي هذا بينما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، حملة عسكريًة في 4 (نوفمبر) الماضي للإطاحة بجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وأعلن آبي أحمد انتصار القوات الفيدرالية في 28 نوفمبر، مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجري، الحزب الذي سيطر على إثيوبيا منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وصل الصراع إلى نقطة تحول في أواخر يونيو، عندما استعادت القوات الموالية لسلطات الدولة السيطرة على جزء كبير من ولاية تيجراي ، بما في ذلك ميكيلي، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وبرر آبي أحمد وقف إطلاق النار على أنه احتمال أن أديس أبابا عرضت على سكان تيجراي الاستفادة من الموسم الزراعي، وكذلك للسماح لعمليات المساعدات الإنسانية بسلاسة.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 ألف شخص "تجاوزوا عتبة المجاعة"، ولا تزال المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى السكان المحتاجين في تيجرا.