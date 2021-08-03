الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مدارس «جورجيا» الأمريكية تدفع ألف دولار مكافأة لموظفيها الملقّحين ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قررت المدارس في ولاية جورجيا الأمريكية  دفع مكافأة تبلغ ألف دولار لموظفيها الذين تلقوا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، بهدف التشجيع على التطعيم، فيما تشهد البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات بسبب المتحورة دلتا.

وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب "الانقطاعات المتكررة في التعليم العام، والتي حصلت خلال العامين الماضيين بسبب الوباء"، كما قال مسؤولو المدارس في مقاطعة هنري قرب أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة في بيان.

وأضافوا: "تلاميذنا وعائلاتهم يستحقون ويأملون بالاستقرار في تعلمهم، وإبقاء مدارسنا مفتوحة وضمان صحة موظفينا، أمران ضروريان لتحقيق هذا الهدف".

وسيتمكن الأشخاص الذين تلقوا أحد اللقاحات الثلاثة المجازة في البلاد (فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون) من بين ستة آلاف موظف في المدارس، من الاستفادة من هذا المبلغ حتى نهاية سبتمبر.

وهذه المكافأة ممولة من خلال برنامج فدرالي أنشئ لوقف انتشار الفيروس في المدارس الابتدائية والثانوية، كما أوضح المسؤولون.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب الانتشار السريع للمتحورة دلتا.

وتم تلقيح حوالى 60 في المئة من البالغين الأمريكيين بشكل كامل، لكن هناك فوارق كبيرة بين الشمال المحصن بشكل أفضل عمومًا، والجنوب، وهو أكثر ترددًا.

في مقاطعة هنري، ارتفع عدد الإصابات بنسبة 40 في المئة في الأيام السبعة الماضية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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