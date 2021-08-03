سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 2021/8/3

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الأسمنت بشكل يومي، عبر محركات البحث الإلكترونية، وتنشر "الدستور" في هذا المقال لقرائها، سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء، في عدد من الشركات العاملة في المجال.

أسعار طن الأسمنت المسلح

بلغ سعر طن الأسمنت المسلح، 910 جنيهات، فيما بلغ سعر طن أسمنت المعلم 870 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت الصخرة 870 جنيهًا، كما بلغ سعر طن الأسمنت المصري 870 جنيهًا أيضًا.

وجاء سعر طن أسمنت وادي النيل بـ850 جنيهًا، في مقابل 875 جنيهًا لطن أسمنت سيناء، بينما بلغ سعر طن أسمنت سيناء 42.5، نحو 860 جنيهًا أيضًا.

في حين وصل سعر طن أسمنت السويس 898 جنيهًا، بينما وصل سعر طن أسمنت حلوان 910 جنيهات.

وبلغ سعر طن أسمنت السويدي 910 جنيهات، في مقابل 860 جنيهًا لسعر طن أسمنت المعلم.

وجاء سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 855 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت السهم 875 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

بلغ سعر طن أسمنت النخيل 725 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت «إيه وان» 730 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت الواحة 769 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 758 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت الأبيض

بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض- أسمنت سوبر سيناء 2480 جنيهًا، بينما وصل سعر طن أسمنت العادة 2500 جنيه.

وسجل سعر طن أسمنت رويال العادة 2425 جنيهًا، في حين جاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

كما بلغ سعر طن الأسمنت المقاوم- أسيك سي وتر 910 جنيهات، أما سعر طن أسمنت السويس سي وتر 950 جنيهًا، في حين وصل سعر طن أسمنت السويدي المقاوم 959 جنيهًا.