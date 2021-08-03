الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تخطيها مليار دولار.. نرصد أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع

صادرات مصر من السلع
صادرات مصر من السلع

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتى ارتفعت قميتها إلى حدود 1.319 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 785.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 533.5 مليون دولار، والتى تمثل أبرزها فيما يلى: 


جاءت الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 148.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 51.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 97.5 مليون دولار.


احتلت صادرات الأسمدة المرتبة الثانية بقيمة 102.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 146.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 43.8 مليون دولار.


بلغت صادرات عجائن ومحضرات غذائية 73.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 65.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار.


كما بلغت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 51.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 50.5 مليون دولار.


بلغت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 33.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 4.1 مليون دولار.


ارتفعت صادرات سجاد وكليم 33 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 16.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 16.7 مليون دولار.


كما ارتفعت صادرات صابون ومحضرات تنظيف 25.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 5.2 مليون دولار.

الاحصاء صادرات مصر واردات سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

بعد تخطيها مليار دولار.. نرصد أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع

5 لاعبين فى المنتخب المصرى تألقوا بالأولمبياد

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

سعر اليورو فى مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

نهر سيتيت يقذف جثث ضحايا التيجراى إلى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح