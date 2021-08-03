بعد تخطيها مليار دولار.. نرصد أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتى ارتفعت قميتها إلى حدود 1.319 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 785.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 533.5 مليون دولار، والتى تمثل أبرزها فيما يلى:



جاءت الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 148.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 51.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 97.5 مليون دولار.



احتلت صادرات الأسمدة المرتبة الثانية بقيمة 102.8 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 146.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 43.8 مليون دولار.



بلغت صادرات عجائن ومحضرات غذائية 73.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 65.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار.



كما بلغت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد 51.9 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 50.5 مليون دولار.



بلغت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 33.7 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 4.1 مليون دولار.



ارتفعت صادرات سجاد وكليم 33 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 16.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 16.7 مليون دولار.



كما ارتفعت صادرات صابون ومحضرات تنظيف 25.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 5.2 مليون دولار.