«الخطة توسع».. توفير مراكز للتطعيم ضد «كورونا» لجميع المواطنين

منذ ظهور وباء كورونا، تعمل القيادة السياسية في مصر، على توفير كل ما يمكن من محاصرة الجائحة، من توفير مستلزمات ولقاح، وغيرها الإجراءات اللازمة لمحاصرة «كوفيد -19».

وتماشيًا مع تطعيم المواطنين القائمين بالبلاد، سعت الدولة في توفير منظومة خاصة لتطعيم المسافرين، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا التوسع في مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين.

وأعلنت وزارة الصحة استعدادها تطعيم المسافرين باستخدام لقاحات ذات جرعة واحدة مسجلة ومرخصة ومؤمنة وذات فعالية عالية، تسهيلًا للإجراءات السفر.

الدكتورمجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد على أهمية الحصول على تطعيم كورونا لجميع المواطنين وخاصةً المسافرين، حتى يكون الشخص محصنًا ضد الإصابة بالفيروس.

وشدد "بدران"، على أنه لا خوف من تلقي التطعيم نهائيًا، إذ أن لقاحات كورونا الموجود في مصر هي مرخصة وآمنة على المواطنين وجميع الفئات، وبالفعل قد تم مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر أن قبل تطعيم الشخص فيتم النظر إلى تاريخه المرضي، ويتم مراعاة ذلك وأخذه في الاعتبار، مشيرًا إلى أن جميع من تلقوا التطعيم لم يحدث لهم أي شىء.

ومن المقرر تجهيز 125 مكتبًا لتطعيم كورونا للمسافرين، وسيتم العمل بهذه المكاتب بداءً من اليوم الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، بالتجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ"QR code"، لتقديم اللقاحات للمسافرين.

وسيصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، لافتة إلى أنه يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وبالتزامن مع استيراد جرعات اللقاح المختلفة فإن الدولة تنفذ خطة التصنيع المحلي للقاح كورونا، حتى انه من المقرر أنه في غضون العام الحالي سيتم توفير حوالي 80 مليون جرعة.

وبذلك يصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر بين مصنعٍ محليًا ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، وذلك من أجل تطعيم جميع الفئات والمواطنين في مصر، وذلك بحسب وزارة الصحة والسكان.