الإحصاء: 17% زيادة فى واردات مصر من أمريكا خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 482.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 412.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر عليه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 70.2 مليون دولار بنسبة 17%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن، واردات حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من أمريكا والتي بلغت قيمتها 267.6 مليون دولار خلال شهر أبريل من عام 2021 مقابل 124.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 143.4 مليون دولار بنسبة 115.5%، يليها واردات مصر من حبوب بقيمة 27.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 27.4 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 27 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 7.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 19 مليون دولار بنسبة 240%، كما بلغت واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 23.6 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 52.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 28.4 مليون دولار بنسبة 54.6%، كما بلغت واردات لدائن ومصنوعاتها 16.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 23.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 7.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 31%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).