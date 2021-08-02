الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: تسليم الشهادة الصحية للمغتربين الذين تم تطعيمهم بشروط معينة

الشهادة الصحية للمغتربين
الشهادة الصحية للمغتربين

أعلن جان باتيست لوموان، سكرتير الدولة المكلّف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية لدى وزير أوروبا والشئون الخارجية، الإثنين، أن المغتربين الفرنسيين الذين تم تطعيمهم والذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من الحصول على جواز السفر الصحي بشروط معينة.


وأعلن وزير الدولة، في تغريدة على تويتر أن غرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية الفرنسية لإصدار رمز الاستجابة السريعة للرعايا الفرنسيين الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة [من قبل الاتحاد الأوروبي] أو ما يعادلها بدأت عملها.

يشار إلى أن نحو 5ر2 مليون مغترب فرنسي، يعيشون وتم تطعيمهم خارج الاتحاد الأوروبي أو في بلد لا يصدر شهادة تطعيم أوروبية، قد نددوا بعدم المساواة في الوصول إلى الشهادة الصحية، التي أصبحت إلزامية نهاية يوليو الماضي، للدخول إلى الأماكن الثقافية التي تستوعب أكثر من 50 شخصًا (المتاحف ودور السينما والمسارح وما إلى ذلك) أو إلى الصالات الرياضية وحمامات السباحة. واعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ستكون إلزامية لدخول المطاعم والمقاهي والحانات و استخدام وسائل النقل لمسافات طويلة (القطارات والطائرات والحافلات).

وأفادت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الآلية ستعمل مبدئيًا للأشخاص الذين وصلو بالفعل إلى فرنسا أو المنتظر وصولهم حتى نهاية أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن طلبات الوصول بعد ذلك التاريخ ستؤخذ بعين الاعتبار في تاريخ لاحق.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

باريس المغتربين الفرنسيين جواز السفر جواز السفر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

«7 ساعات في قبضة الشرطة».. تفاصيل جديدة في أزمة عبدالرحمن مجدي باليابان

انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان في الإسكندرية

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

شاهد عيان يحكي أسرار أزمة عبدالرحمن مجدى مع «عاملة فندق اليابان»

تفاصيل الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح