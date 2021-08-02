وزيرة الصحة: هيئة الرعاية الصحية أحدثت طفرة غير مسبوقة فى الخدمات التمريضية

- الرعاية الصحية: استحداث زي التمريض بمستشفيات الهيئة بالأقصر بمزيج من 13 شكلًا أوروبيًا وأمريكيًا لأول مرة بمصر.

- رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على تطوير التمريض وفقًا للمعايير العالمية وتغيير الصورة الذهنية عنه.

- أحمد السبكي: التمريض ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالطفرة التي حققتها هيئة الرعاية الصحية في مستوى الخدمات الطبية والتمريضية بمنشآتها الصحية، مشيرة إلى أن هيئة الرعاية الصحية أحدثت طفرة غير مسبوقة في مجال الخدمات التمريضية ومستوى أطقم التمريض بها.

وقالت وزير الصحة والسكان، أن الزي الجديد للتمريض يعد نقطة انطلاق جديدة لتحسين المظهر العام ومستوى الخدمات والرعاية الصحية في مصر، والعمل على وجود نموذج حقيقي من التمريض المصري القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بمستوى التدريب للطواقم الطبية في منشآت هيئة الرعاية الصحية، ومنها الطواقم التمريضية وما أصبحت تمتلكه من مهارات لغوية ومهنية تسهم في أداء عملها على أكمل وجه وتحقيق الراحة النفسية للمرضى.

-التوجيه بتعظيم الاستفادة ببرنامج الزمالة المصرية والتعليم الطبي

كما وجهت الوزيرة بتعظيم الاستفادة ببرنامج الزمالة المصرية والتعليم الطبي المستمر والتوأمة مع كبرى الجامعات والكليات المصنفة دوليًا، وعلى رأسها كلية الطب جامعة هارفارد، بما يسهم في استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين ولمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

من جهته أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتطوير الخدمات التمريضية التى تؤدى للمنتفعين في منشآتها الصحية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، ورافقها الدكتور أحمد السبكى خلال الجولة الميدانية لتفقد سير العمل وأعمال التطوير الجارية بالمنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

- استحداث الزي الجديد لكافة الطواقم التمريضية

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه تم استحداث الزي الجديد (Uniform) لكافة الطواقم التمريضية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وذلك بواقع 13 كودًا جديدًا تم اختيارهم بعناية واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع رقم (40) شهر يونيو 2021، لافتًا إلى أن هذه الأكواد مزيج من الخبرات الأوروبية والأمريكية في مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبي Medical staff outfit، مؤكدا أن التمريض ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي، أنه يتم الاهتمام بأطقم التمريض داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من كافة الجوانب العلمية والمهارات الإكلينيكية والبحثية، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام والانضباط المؤسسي، بهدف تغيير الصورة الذهنية عن مجال التمريض لتتماشى مع المعايير القياسية الدولية العالمية والقياسية في المجال الطبي.

وقد رافق وزيرة الصحة والسكان في جولتها الميدانية اليوم إلى محافظة الأقصر، اليوم، عددًا من قيادات هيئة الرعاية الصحية، وهم، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة بالأقصر، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهم، الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.