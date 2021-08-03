«الحياة فوق الخمسين».. روشتة العيش بصحة أفضل لكبار السن

يعتقد البعض أن الحياة ما بعد سن الخمسين تتمثل في الشيخوخة وإنتظار الأمراض، ولكن ليس هذا هو الحال، فيمكن لكبار السن أن يعيشون حياة أفضل بإجراء بعض التغيرات على حياتهم الشخصية.

في السطور التالية، سلط موقع "clevelandclinic" الطبي على بعض العادات والنصائح التي يمكن ان تساعد كبار السن العيش بصحة جيدة.

أشار الباحثون، بمنظمة الصحة العالمية وفقًا لآخر الإحصائيات، أن سكان العالم يشيخون بسرعة كبيرة، فالتقديرات تشير إلى أن نسبة كبار السن في العالم ستتضاعف من حوالي 12% إلى 22% ما بين عامي 2015 و2050.

وأوضح الباحثون، أن الزيادة المتوقعة من 900 ملايين إلى ملياري شخص فوق سن الـ60، بالإضافة إلى أن كبار السن يواجهون تحديات صحية بدنية ونفسية.

«مشاكل صحية ونفسية تؤثر على كبار السن»

أوضحت الدراسة التي نشرها موقع "نيتشر" العلمي، أن أكثر من 20% من البالغين بأعمار 60 سنة فما فوق يعانون من اضطراب نفسي أو عصبي.

وأضاف الباحثون، أن 17.4% من كبار السن يعانون أحد اشكال الخرف، والذي يتمثل في ضعف عام بالذاكراة وقلة التركيز، حيث يمكن للاكتئاب أن يسبب معاناة كبيرة ويؤدي إلى ضعف الأداء في الحياة اليومية.

كما أن اضطرابات القلق تصيب 3.8% من كبار السن، بالإضافة إلى الإكتئاب الذي يعتبر الشريك الرسمي للمسنين، بسبب زيادة الشعور بالوحدة.

«التغذية الصحيحة لكبار السن»

«الماء»

يشكل الماء المكون الأساسي في جسم الإنسان، فوفقًا لما ذكره خبراء التغذية فالماء من المشروبات التي يحتاجها كبار السنن للحماية من الجفاف وتعزيز مناعة الجسم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على معادن مهمة للجسم، مثل: الكالسيوم، مغنيسيوم.

«الحبوب الكاملة»

تعتبر الحبوب من الأغذية المفيدة لكبار السن، فهي تحتوي على الكربوهيدرات، بالإضافة إلى البروتين اللازم للحماية من خطر الإصابة بالخرف.

«الخضروات والفواكة»

الخضروات والفواكة تحتوي على السكريات، بالإضافة إلى الألياف، الفيتامينات والمعادن، لذا فهي من الأطعمة التي يجب أن تضمنها وجبات كبار السن.

«الأسماك»

تعد وجبة الأسماك من الاطعمة الغنية بـ"أوميجا3" والتي تساهم في زيادة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تحسين حالة المخ وتعزيز أجهزة الجسم.