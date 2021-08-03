بورصة الدواجن| اعرف سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء 3-8-2021

سعر البيض في البورصة اليوم.. استقرار أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق للأبيض والأحمر والبلدي، حيث شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء استقرارًا للبيض بأنواع الأبيض والأحمر والبلدي عند 38 و 41 و 42 جنيه للكرتونة.

سعر البيض في البورصة اليوم

نستعرض الآن معكم اسعار البيض في بورصة البيض اليوم الثلاثاء فى مصر بمختلف أنواعه سواء بيض فراخ بيضاء او حمراء او بيض فراخ بلدى سنحاول تغطية الأسعار لحظة بلحظة من أشهر بورصات البيض المشهورة على مستوى الجمهورية.



أسعار البيض في مصر اليوم

نستعرض معكم الان أسعار البيض فى مصر

اسعار البيض فى بورصة الصالحيه بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

أسعار البيض في بورصة البنا بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

اسعار البيض في بورصة اكتوبر (انشاص) بيض احمر 41.5 بيض ابيض 000

اسعار البيض في بورصة الصحراوي وبسيون (جمعه مسعد) بيض احمر 41.00 بيض ابيض 38.5

اسعار البيض فى بورصة الزراعي الرئيسية "الحمامي" بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

اسعار البيض فى بورصة كفور الرمل(قويسنا) بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

اسعار البيض في بورصه رشاد حمزة ( العياط) بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

اسعار البيض في بورصة كمشيش ( المنوفيه) بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

سعر البيض في البورصة اليوم : اسعار البيض في بورصة (شوشه ) المنيا بيض احمر 42.5 بيض ابيض 38.5

بورصة الدواجن العمومية علي الدهراوي سعر البيض الابيض 42.5 البيض الاحمر 38.5 البيض البلدي 45

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكّدًا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

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