إقبال على معرض ديارنا وإنشاء 7 آلاف حضانة.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي.

- «التضامن»: إقبال كبير على معرض «ديارنا» والإيرادات تصل 4 ملايين جنيه

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض "ديارنا" فى مارينا بمدينة العلمين الجديدة وصلت إلى 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن الإقبال على المعرض مرتفع للغاية وفاق كل التوقعات.

- إنشاء 7 آلاف حضانة وتوفيق أوضاع 1.3 ألف

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار إنشاء 7 آلاف حضانة بإجمالي 18 ألف فصل، كما تم إنشاء ورفع كفاءة 1008 حضانات بما يشمل 2820 فصلا فى 2020 - 2021

وأضاف التقرير، أنه يتم الإشراف على 14.8 ألف حضانة مُرخصة، بالإضافة إلى 1.3 ألف حضانة غير مرخصة من إجمالي 10 آلاف حضانة جاري توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة.

- «أقل من 1000 جنيه».. بنك ناصر: صرف معاشات أغسطس للشريحة الأولى

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم صرف معاشات أغسطس للعملاء، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار البنك إلى أنه تم تقسيم المعاشات إلى شرائح، الأولى أقل من 1000 جنيه وبدء الصرف لها أمس الأحد، والثانية أقل من 2000 جنيه، أما الثالثة أقل من 3000 آلاف جنيه، على أن يتم الصرف لباقي الشرائح على مدار الشهر.

- إجراءات وشروط الحصول على مساعدات في حالة حوادث انهيار العقارات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يحق الحصول على صرف مساعدات مالية (دفعة واحدة) لمن تعرض منزله لانهيار، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.

شروط الحصول على المساعدات، أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه لابد من توافر الآتي:

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

-محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

-تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

-بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

- اجراءات الحصول على الخدمة

​تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يومآ من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس ، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات ، مرفقاً به المستندات المؤيدة .