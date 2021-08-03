سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-8-2021

وتوقعات بالزيادة خلال الأيام القادمة..

تنشر الدستور سعر الريال السعودي اليوم حيث واصل استقراره مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات فى البنك الأهلى المصري، حيث سجل 4.16 للشراء، مقابل 4.19 للبيع ، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي فى بنك CIB 4.1 لشراء، 4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم



وأظهرت مؤشرات شاشات التداول لشراء و بيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك HSBC عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، فيما استقرت أيضا مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، داخل بنك عوده مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

و فى بنك الإسكندرية واصل أيضا الريال السعودي استقراره حيث سجل 4.11 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، أما بنك عودة سجل 4.07 جنيه للشراء مقابل 4.23 جنيه للبيع.

وتشير التوقعات إلى زيادة سعر صرف الريال وزيادة الطلب عليه خلال الأيام القادمة، فى ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعديل شروط السفر إليها وفتح باب العمرة وعودة المعتمرين من خارج السعودية بداية من 10 أغسطس المقبل، حيث أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا.



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والريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً. والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.