«ميديكال إكسبريس»: البيانات الجديدة تظهر قوة اللقاحات المضادة لكورونا

ذكر موقع "ميديكال إكسبريس"، اليوم الإثنين: أنه تم إثبات فعالية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في البيانات الحكومية الجديدة التي تظهر أن أكثر من 99.99 % من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لم يصابوا بعدوى مفاجئة أدت إلى دخول المستشفى أو الوفاة.



وأوضح الموقع الطبي: أنه كان هناك 6587 حالة إصابة بكورونا اعتبارًا من 26 يوليو الماضي وذلك من بين أكثر من 163 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، وفقًا لإحصاءات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وهذا يعني أن أقل من 0.004 % من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أصيبوا بعدوى تتطلب دخول المستشفى وأقل من 0.001% ماتوا من العدوى.



وتدعم البيانات ما يقوله خبراء الصحة منذ شهور: إن لقاحات كورونا فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة، وهي تقدم للأمة أفضل فرصة لمواجهة الوباء.



ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن اللقاح قد يكون غير قادر على وقف نقل الفيروس، لكن يظل خيارا يحمي جيدًا من الإصابة بمرض خطير.



ووسط أحدث موجة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي على مستوى البلاد، فإن غالبية الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات مسجلة بين الأشخاص غير المطعمين، حسبما ذكر الموقع.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.