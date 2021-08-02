الرئيس التونسي يلتقي وزيرة الاقتصاد الجديدة ويشدد على إعادة الأموال المنهوبة (فيديو)

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، بسهام البوغديري المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية.

وشدد الرئيس قيس سعيد على إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي خلال لقائه مع البوغديري، بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي بفيسبوك.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي من مهامه، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم.

كما أصدر الرئيس التونسى أمرا بتكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفقا لبيان الرئاسة التونسية.

وكان قد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات منذ اليوم 25 يوليو المنصرم، والتي جاءت كضربة قاصمة لإخوان تونس الممثلة في حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي والذي بدوره كان رئيس البرلمان التونسي.

أبرز قرارات الرئيس التونسي:

تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي.

رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.

تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية.

تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها.

رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسئول أمام رئيس الجمهورية.

رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك.

إقالات وإعفاءات

وكان قد أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، كلا من إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة، من منصبهما.

وكان قد توعد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، بعد الاحتجاجات التي شهدتها تونس في 25 يوليو، بأن ''البعض سيدفع الثمن باهظًا''.

وقال الرئيس التونسي حينها: ''من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب، من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟''.

وأضاف سعيد: ''لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح.. لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحد''.