ثاني رحلات العاصمة الإسبانية تصل مطار الأقصر الدولي

وصلت، مساء اليوم الاثنين، مطار الأقصر الدولي ثاني الرحلات القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد وعلى متنها 184 راكبا.

ويعد مطار الأقصر الدولى من ضمن قائمة المطارات المصرية الحاصلة على شهادة “ACI”، وهى شهادة الاعتماد الصحي للمطارات التي تؤكد التزام المطار بكافة الإجراءات الصحية.

وكان مطار الأقصر قد استقبل، أمس الأول السبت، أولى هذه الرحلات وكانت من خلال شركة مصر للطيران حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو تقليد عالمي لاستقبال الطائرات

- شروط السفر لمصر



وتلتزم الشركة والمطارات المصرية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من (اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.