الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر يبدأ صرف معاشات من يتقاضون 2000 جنيه فأقل غدا

صرف معاشات
صرف معاشات

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، غدا الثلاثاء، صرف معاشات أغسطس للشريحة الثانية لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية الصرف، من أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني،أنه يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة وهم أصحاب المعاشات لأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 5 و7 أغسطس، فيما يتم تخصيص يومي الأحد والإثنين 8 و9 أغسطس لمن تخلف عن مواعيد صرف قبض معاشات شهر أغسطس 2021 خلال الأيام السابقة.

- تعليمات بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية

وأشارت البنك إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن حجم الإيداعات، بالبنك تطورت حيث بلغت 11.4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6.89 مليار جنيه للأفراد، و3.18 مليار جنيه للهيئات و1.75 مليار جنيه إيداعات حماية اجتماعية، وتضمنت برامج الحماية الاجتماعية بالبنك شهادة رد الجمي، وشهادة كلنا إيد واحدة، وصندوق عطاء.

أما فيما يتعلق بحجم التمويلات، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطور، حيث بلغ في 31-12-2020 19.60 مليار جنيه بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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