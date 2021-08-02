برلماني يشيد بإصدار «الصحة» شهادة لقاح كورونا: نقلة تواكب العالم

قال الطاهر عبد الحميد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قيام وزارة الصحة بتوجيهات الرئيس السيسي بإصدار شهادات لقاح كورونا مقابل 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب، قفزة في عالم كورونا وذات فوائد عديدة وبالخصوص للمسافرين، حيث يتم إظهارها في المطارات لإيضاح موقف الشخص من تلقي لقاح كورونا.

أضاف عبد الحميد، في تصريحات الإثنين، أن الدولة لم تتأخر في إعطاء لقاح كورونا ووفرت ملايين الجرعات، وهناك نحو 20 مليون جرعة ستصل مصر خلال أغسطس الجاري، بجانب استمرار الإجراءات الاحترازية والتشديد على إجراءات ارتداء الكمامة.

شدد عضو النواب على أن شهادة تلقي لقاح كورونا نجاح جديد في ميدان التصدي للجائحة وتسيير حياة الناس والمسافرين بشكل طبيعي خصوصًا بعدما أوضحت وزارة الصحة أن هذه الشهادات مؤمنة تأمينا كاملا من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز، عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا، معتبرا ذلك مواكبة لما يحدث في العالم كله.

واختتم بأن شهادة لقاح كورونا ستخدم ملايين المسافرين المصريين للخارج كما تخدم المصريين بالداخل في الاماكن التي تشدد على تلقي اللقاح عند العمل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن استخراج شهادات الحصول علي لقاح كورونا من مكاتبها المختصة بالجمهورية يتم مقابل 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE) وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.