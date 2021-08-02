الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شاهد عيان يحكي أسرار أزمة عبدالرحمن مجدى مع «عاملة فندق اليابان»

جريدة الدستور

كشف مصدر داخل بعثة المنتخب الأولمبي، عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب نادي الإسماعيلي عن المشاركة مع المنتخب وناديه، خلال الفترة المقبلة.

المنتخب الأولمبي ودع دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

وقال أحد شهود العيان للواقعة، في تصريحات خاصة لـ«الكابتن»: "أثناء تواجد عبد الرحمن مجدي، وزميله عمار حمدي داخل غرفتيهما في الفندق، طلبا بعض العصائر والمشروبات لتناولها أثناء ممارستهم لألعاب الفيديو، بلاي ستيشن".

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الثورة الاجتماعية

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