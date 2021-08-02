وزيرة الثقافة السورية تبحث سبل نشر الكتاب السوري في معارض الكتب العربية

التقت وزيرة الثقافة السورية دكتورة لبانة مشوّح برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين العرب؛ لبحث مستلزمات بعض النشاطات والمشاركات للاتحاد، والتعاون المشترك بين الوزارة الاتحاد في سبيل نشر ثقافة القراءة ونشر الكتاب السوري في الخارج عبر المشاركة في معارض الكتاب العربية.

وأعلنت وزارة الثقافة السورية، في بيان الإثنين، أنه تم الاتفاق على اعداد مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وتولت لبانة مشوًح وزارة الثقافة في سوريا منذ أغسطس 2020، وشغلت سابقًا منصب رئيسة مجلس الأمناء في جامعة المنارة، وكانت وزيرةً للثقافة في حكومة رئيس الوزراء السابق رياض حجاب التي تشكلت عام 2012.

وولدت لبانة مشوح في دمشق 1955، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في اللغويات العامة من جامعة باريس 8، وهي متزوجة ولها ولد وبنت.

حصلت على الدكتوراه في اللسانيات من جامعة باريس الثامنة عام 1986، كما حصلت على ماجستير في نفس الاختصاص عام 1983 من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا الأدبية في اللغة الفرنسية من جامعة دمشق عام 1978، وبكالوريوس في اللغة الفرنسية من الجامعة ذاتها 1977.

الدكتورة لبانة مشوح عضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع منذ 10 مارس 2019، شغلت منصب عميد المعهد العالي للغات بين عامي 2011-2012، تولت رئاسة قسم الترجمة الفورية في المعهد العالي للغات والترجمة الفورية في الفترة بين 2006 و2012، ومستشارة للاستراتيجيات الثقافية والتنموية في الأمانة السورية للتنمية، كما شغلت منصب رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة دمشق في الفترة بين 2005 و2009، كمادرست في المعهد العالي للترجمة في الجزائرـ وتولت رئاسة قسم اللغة الاسبانية وآدابها في جامعة دمشق بين " 2007 -2001"، كما شغلت منصب عميدة في جامعة دمشق، وعضو في مجمع اللغة العربية بدمشق منذ 2008، وعضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق، وعضو اتحاد المترجمين العرب في لبنان.

حصلت على وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس من الحكومة الفرنسية 2006، كما حازت على جائزة الدولة التقديرية في مجال النقد والدراسات والترجمة من قبل وزارة الثقافة السورية عام 2019.