هادئ ومتزن.. ماذا يخبأ طالع فرجانى ساسى بعد الانضمام للدحيل؟

على مدار الأيام الماضية، أثار النجم التونسي فرجاني ساسي الجدل، بعد الانضمام إلى نادي الدحيل القطري، بعدما فشلت مفاوضات التجديد لنادي الزمالك.

ومنذ أيام أعلن نادي الدحيل القطري، انضمام نجم خط الوسط فرجاني ساسي، حيث انقسم جماهير الزمالك حول الترحيب وتمنى التوفيق لفرجاني، والآخر يتهمه بالتقصير مع النادي الملكي وتفضيل النقود على نادي الزمالك.

وبعيدًا عن فنيات اللاعب، نقدم في السطور التالية حظوظ النجم التونسي فرجاني ساسي في الفترة القادمة وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك جاكلين عقيقي.

ينتمي اللاعب التونسي لبرج الحوت، والذي يتميز بالإصرار على التفوق، وتحمل المسئولية، بالإضافة إلى التمتع بروح المرح.

فرجاني ساسي

«حساس ومتزن.. فرجاني ساسي نجم برج الحوت»

برج الحوت من الأبراج المائية، والتي تتسم بأنهم حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء.

كما يتميز مواليد برج الحوت، بحب الرومانسية، فغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

ويميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

«طالع غير مبشر.. لنجم الدحيل القطري»

يعيش مولود برج الحوت حالة من السلبية، فمن المحتمل أن يواجه فرجاني ساسي بعض المشكلات على المستوى المهني، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

وقالت «جاكلين»، إن مولود برج الحوت يشعر أن أجواء العمل الصاخبة لا تناسبك وتبحث عن بديل، بالإضافة إلى الكثير من المشكلات على الصعيد العاطفي.

كما أن الأمور المادية قد تتسبب في بعض المشكلات على الصعيد المهني والعاطفي، فمن المحتمل أن يواجه النجم التونسي فرجاني ساسي بعض التعثرات على الصعيد المهني.