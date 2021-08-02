المغرب.. هزة أرضية ثانية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق المملكة

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، اليوم الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر بإقليم الدريوش شرق المملكة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثالثة و06 دقائق بعد الظهر (جرينيتش+1).

وأضافت بحسب ما نقل موقع "هسبريس" المغربي، أن الهزة سجلت على عمق 22 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.621 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.

يذكر في أبريل الماضي سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر، بإقليم الدريوش شمال شرق المملكة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، حينها، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، مشيرا إلى أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية أعلنت مساء اليوم الإثنين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ومنعت التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات.

وجاء في بيان للحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساء وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.