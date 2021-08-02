الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«تقلبات مزاجية».. كيف يتعامل المراهقين مع أجسادهم في مرحلة البلوغ؟

المراهقين
المراهقين

تعد الفترة ما بين الطفولة والبلوغ، هي فترة تغّير سريع، سواء جسديًا أو عاطفيًا أو معرفيًا أو اجتماعيًا، وخلال هذا الوقت، تتغير أجساد الأطفال بطرق مختلفة وفي أوقات مختلفة، فلا يوجد مراهقان لديهما نفس الجسم، ولهذا نستعرض في السطور التالية، كيف يتعامل المراهقين مع أجسادهم في مرحلة البلوغ؟ وما هى التغيرات التي تطرأ على أجسادهم؟ وذلك وفقًا لموقع “healthyfamiliesb”

الخوف

قد يشعر الأولاد والبنات الذين يصلون مرة البلوغ، مبكرًا جدًا، أو متأخرًا جدًا، ببعض المخاوف من صورة أجسادهم، فغالبًا ما تقلل الفتيات من النشاط البدني، بسبب تغييرات فى أجسادهن، على الرغم من تحسن قوتهن.

القلق 

وقد تظهر لدى المراهقين، اضطرابات القلق، والتى قد تختلف من مراهق إلى مراهق، حيث  تشمل الأعراض عمومًا مخاوف وقلق مفرطين، ومشاعر تململ داخلي، والميل إلى الإفراط في الحذر واليقظة، حتى في حالة عدم وجود تهديد حقيقي، حيث يمكن أن يعانى بعض المراهقين من مشاعر التوتر المستمر أو القلق الحاد.

تقلبات مزاجية حادة

ووفقًا لمنظمة الـ “unicef” فأنه يمكن أن تتسبب التغيرات الجسدية والهرمونية في تكوين صورة مشوهة لدى المراهق عن جسده، وهو ما قد يتسبب في حدوث تقلبات مزاجية حادة.

التمرد

كما يصاحب التغييرات الجسدية، أيضًا تغييرات فى طريقة التفكير، حيث يشعر المراهقون بحاجتهم إلى إثبات أنهم أصبحوا بالغين وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا مستقلين، مما قد يتسبب في تمردهم على القواعد، مع الأبوين وفي حياتهم الأسرية.

عرضة للتنمر 

كما أن الأولاد الذين لديهم نمو بدني مبكر، سيكون لديهم طفرة نمو مبكرة، قد يشعرون بأنهم أكبر وأقوى من أقرانهم لفترة من الوقت، وقد يكون الأولاد الذين يتطورون في وقت لاحق أكثر عرضة لخطر المضايقة أو التنمر، وقد يكونون أقل اهتمامًا بالنشاط البدني، وبهذا عليك أن تذكّر طفلك بأن القوة والطول ليسا مهمين لجميع الأنشطة.

التغيرات الجسدية خلال فترة المراهقة

بالنسبة للفتيات:

 تبدأ في الشعور ورؤية تغييرات جسدية مبكرة من عمر 10 أو 11 عامًا، وحتى 13 عامًا. تشمل التغييرات الجسدية في سن البلوغ ما يلي:

-نمو  الثدي.

-تغيرات في شكل الجسم وطوله.

-نمو شعر العانة والجسم.

-بداية الدورة الشهرية (الحيض).

وبالنسبة للأولاد:

 تبدأ التغيرات الجسدية عادةً في عمر 11 أو 12 عامًا، ولكن قد تبدأ في عمر 9 سنوات أو 14 عامًا، وتشمل التغييرات الجسدية ما يلي:

-نمو القضيب والخصيتين (الخصيتين).

-تغيرات في شكل الجسم وطوله.

-الانتصاب مع القذف.

-نمو شعر الجسم والوجه.

التغييرات على الصوت.

يبدأ الشباب في إظهار تغييرات جسدية في أوقات متفاوتة على نطاق واسع. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن نمو طفلك ، فتحدث إلى أخصائي صحي.

التغيرات الأخرى: 

ينضج جسم طفلك جسديًا، ومعه ينمو الدماغ ومعه تنمو مهاراته فى التفكير والعاطفة، وتعتبر مرحلة المراهقة في الدماغ وقتًا هامًا لنمو دماغ طفلك، مما قد تؤثر التغييرات في دماغ المراهق على سلوك طفلك ومهاراته الاجتماعية.

 لذلك سيبدأ طفلك تدريجيًا في تطوير مهارته في ضبط النفس ومهارات التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرار، وستستمر هذه العملية حتى أوائل العشرينات من عمر طفلك.

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الخوف القلق المراهقين مرحلة البلوغ تغييرات جسدية التنمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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