«تربية سوهاج» تحتفل بتخريج 400 طالب من قسم الرياضيات

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية التربية بتخريج طلاب قسم الرياضيات، وذلك بحضور المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، الدكتور عبد الباسط دياب وكيل الكلية للدراسات العليا، محمد الدالي رئيس هيئة تعليم الكبار بالمحافظة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور مصطفي عبدالخالق رسالة شكر وامتنان باسم جميع منسوبي جامعة سوهاج للدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق على ما بذله من جهود في رفعة شأن الجامعة متمنياً له كل الصحة والتوفيق، وقال ان كلية التربية من الكليات العريقة فهي تعتبر أول مدرسة تعليم عالي تم انشاؤها داخل المحافظة منذ ٥٠ عاماً، مشيداً بدور أعضاء هيئة التدريس بالكلية ودورهم في تخريج معلمين متميزين على قدر عال من الكفاءة في تعليم أبنائنا من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الثانوية العامة، مشيدا بدور الكلية المتميز في القضاء على الأمية داخل المحافظة.

وفي نهاية كلمته وجه عبد الخالق رسالة تهنئة لأولياء الأمور مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير على الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولاً لهذه اللحظات السعيدة متمنياً للخريجين بدوام التوفيق والنجاح.



وفي كلمته رحب الدكتور خالد عبداللطيف بضيوف الاحتفال معرباً عن سعادته بتخريج ٤٠٠ طالب من أبناء قسم الرياضيات بالكلية، مؤكداً على أهمية دور المعلم في المجتمع في تخريج أجيال تخدم الوطن موجهاً شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية والعلوم الذين شاركوا في العملية التعليمية لطلاب تلك الدفعة ولأولياء الأمور على ما تحملوه من مشاق للوصول إلى هذا اليوم.