برومو مسلسل «الديب» لياسر جلال يتصدر تريند يوتيوب

تصدر برومو مسلسل الديب لياسر جلال، تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نجاحًا كبيرًا وأرقام مشاهدات مرتفعة بعد عرض البرومو، خاصةً أنه يعتبر من الأعمال غير المألوفة للجمهور، حيث ظهر "جلال" خلال البرومو وهو يتحول إلى ذئب.

وينافس الفنان ياسر جلال بمسلسل "الديب" بعد موسم شهر رمضان، والنجاح الذي حققه بالموسم الماضي من خلال مسلسل "ضل راجل" مع الفنانة نرمين الفقي، ورنا رئيس ومحمود عبد المغني وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدات عالية.

والعمل من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة " watch It"، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبد الحليم وتدور قصته في إطار تشويقي، ولم يكشف عن أبطال المسلسل حتى الآن.

مسلسل الديب يتصدر تريند يوتيوب

"الديب" تدور أحداث العمل فى 8 حلقات فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتولى التصدى لها والمسلسل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل والأبطال المشاركين فيه خلال أيام. وحقق ياسر جلال نجاحا كبيرا فى دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب، نور، ومحمود عبدالمغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الإتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين. وناقش مسلسل "ضل راجل" عددا من القضايا الهامة، منها الزواج السري للفتيات من خلال قصة شهد ابنة مدرس التربية الرياضية “جلال” والذي لعب دوره الفنان “ياسر جلال”، حيث يعتدي أبناء الطبقة الغنية على ابنته شهد والذي جسدت دورها الفنانة الشابة “رنا رئيس” ويحاولون إجهاضها بعد حملها، من خلال سحلها وضربها مما يدفعه لمحاولة الانتقام من كل المشاركين في هذه الجريمة خلال أحداث مسلسل “ضل راجل” .