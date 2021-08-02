حسن زيزو.. حكاية رياضي وعارض أزياء مصاب بالشلل الدماغي

خلف الكواليس يستعد الشاب حسن زيزو حتى يتأكد من خروجه إلى الجمهور بالشكل الذي تمناه دائمًا على ممشى عرض الأزياء فهو أول عارض أزياء مصري مصاب بالشلل الدماغي، فالكثيرين من ذوي الهمم سبقوه، لكن من بين مجتمعه الصغير هو الألفا.

حقق حسن زيزو، الشاب المصري حلمه بأن يصبح أول موديل مصاب بالشلل الدماغي، بعد فترة طويلة من الانتظار والتجهيزات، والتي بدأت بالتواصل مع أحد مسؤولي فريق عارضي الأزياء ذوي الإعاقات الحركية.

نجح الشاب صاحب الـ22 عامًا في الاختبار وسيخوض التجربة بعد ورشة تدريبية للتأكد من طريقته وأدائه على ممشى عروض الأزياء، والتدريب على بعض أوضاع التصوير كأي عارض أزياء محترف.

"بدأ شغفي بالموضة وعروض الأزياء مع متابعتي لعارضي الأزياء من ذوي الهمم، وعرفت إني هكون أول مصاب بالشلل الدماغي يشارك في عروض الأزياء، ولذلك قمت بالمبادرة وعملت جلسة تصوير للتقديم في كل مسابقات عروض الأزياء".. يتحدث زيزو عن حلمه الذي أصبح حقيقة نصب عينيه، وكيف ذللت له شجاعته السبل ليصل إليه.

شعر بأن أصحاب الشلل الدماغي غالبًا ما يتعرضون للتنمر بسبب طريقتهم غير المعتادة في الحديث والسير، ولكن كان له وجهة نظر مختلفة، فلا داعي لأن يتحول نقص الأكسجين الغير مقصود الذي تعرض له أثناء الولادة إلى عقبة في طريق أحلامه.

"بحلم أكون أول موديل للماركات العالمية للملابس".. يتمنى أن يحدث دمج بين عروض الأزياء العالمية وعروض أزياء ذوي الهمم حتى لا يشعر أصحاب الإعاقات الحركية بأنهم مختلفون أو ينقصهم أي شيء.

لم يمنع الشلل الدماغي زيزو من الحصول على دبلوم أزهري، رغم صعوبة الدراسة الأزهرية، ولم يوقفه عن لعب كرة القدم وحصد البطولات المحلية، والآن لن يوقفه عن عروض الأزياء، وشغفه بالموضة، وسيظل عارضًا جانبيًا في حياته ولن يؤثر فيها.